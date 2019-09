Kim Kardashian fala sobre celulites e admite que faz xixi em si mesma em premiações

12/09/2019 | 14:11



Kim Kardashian nunca para de nos surpreender! Desta vez, a socialite acabou fazendo umas revelações para lá de inusitadas durante participação no programa The Tonight Show com Jimmy Fallon. Ao brincar de Show Me Your Phone, em que o convidado precisa mostrar um conteúdo aleatório de seu celular, Kim deu o que falar por causa da última pesquisa feita em seu celular.

Modeladores de corpo com buraco para xixi são melhores?, questionou ela ao Google. Envergonhada, Kim explicou:

- Eu tenho conversado sobre a necessidade de um buraco para xixi nessas roupas. Por exemplo, no Emmy, eu estou de vestido e tento usar o buraquinho para fazer xixi, mas nunca dá certo. Acabo fazendo xixi em mim mesma! disse ela sobre seus looks de gala para lá de extravagantes

A beldade ainda comentou sobre a nova aquisição da família: um rancho! Kanye West e a empresária estão discutindo uma mudança para Wyoming com os quatro filhos.

- Adoramos Wyoming, sempre foi um lugar incrível. Meu marido acabou de comprar um rancho lá e seu sonho é mudar para lá. Eu amo LA, então imagino os verões, alguns fins de semana. É o lugar mais bonito que você já viu em toda sua vida. Minha irmãs, todos nós, tivemos o sonho de ter um rancho e passar o verão lá e fugir.

Kim ainda explicou que Kanye inicialmente queria uma cabana sem eletricidade e encanamento e que ela já teve até que fazer xixi em uma garrafa.

- Ele queria uma noite romântica para nós lá e eu acho que essa não é minha visão de romance, brincou ela.

Já em entrevista à People, a socialite ainda falou sobre suas inseguranças e seu corpo, sempre alvo de críticas:

- Eu tenho celulite. Sou fotografada o tempo todo todo. Para mim, eu sempre uso isso como uma motivação, mesmo quando as pessoas realmente fazem críticas de forma injusta. Eu uso então como uma motivação. Só quero trabalhar mais pesado para descobrir por que eu estou me sentindo desse jeito.