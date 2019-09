Douglas Sampaio faz desabafo após ser indiciado por agressão: - O que meu filho vai pensar vendo esse monte de coisa?

12/09/2019 | 14:11



Na última quarta-feira, dia 11, o programa A Tarde É Sua noticiou que Douglas Sampaio teria sido indiciado pela Justiça. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, o ator estaria sendo acusado de moléstia e agressão em âmbito de violência doméstica pela ex-namorada, a também atriz Rayanne Morais. Uma audiência sobre o caso teria sido marcada para o dia 1º de outubro e, ainda de acordo com o programa, será quando Douglas terá que comparecer para prestar depoimento e apresentar a sua defesa.

Nos Stories do Instagram, no entanto, Douglas se manifestou sobre o processo e alegou que não está sendo acusado de moléstia, diferente do que foi dito pelo programa. Ele ainda afirmou que uma das acusações, inclusive, já foi desconsiderada pelo Ministério Público. Entretanto, ele não falou nada sobre ter sido indiciado e ainda deixou claro que não vai falar sobre o assunto.

- Vamos lá. Voltaram novamente com esse papo de Rayanne. 2016, estamos em 2019 já. O que estão falando agora é relativo a 2016, quando eu fui acusado de cárcere privado e agressão. E agora estão falando que é moléstia e agressão. Sendo que cárcere privado foi comprovado que eu não fiz isso porque eu estava no meu quarto, ela se trancou dentro do closet e só ela poderia abrir com a chave, por dentro. Agora não estou entendendo o que está acontecendo. O negócio corre em segredo de Justiça.

O ator ainda citou a atriz Jeniffer Oliveira, que também o acusou de agressão, mas que agora responde por calúnia.

- Teve o caso Jeniffer, que ela acabou virando a acusada e está tomando um processo nas costas. Comprou a briga de outra pessoa para aparecer, só pode.

Por fim, ele fez um desabafo sobre o caso, confessando que não é fácil lidar com todas essas denúncias.

- Confesso que não é uma coisa fácil de lidar. Não é algo comum de se aceitar. Não por mim, mas eu penso em pai, mãe, filho... O que meu filho vai pensar vendo esse monte de coisa? De tanto falarem, você acaba acreditando. É a única questão pelo qual eu fico preocupado.