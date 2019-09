Niltom Valentim

12/09/2019 | 13:53



A GM apresentou nesta quinta-feira, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul a segunda geração do Onix. O carro mais vendido do Brasil há 47 meses consecutivos está de cara nova, mais moderno, mas com o mesmo preço dos modelos antigos. No modelo seda (plus), a versão LT custará R$ 61 990 e a LTZ R$ 70.990. O Hatch sai por R$ 51.590 (LT) e R$ 66.290 (LTZ).

O carro passa a contar com motor turbo 1.0, seis airbags de série, controle de tração de série, ficou maior e, segundo a GM, fará 17 quilômetros com um litro de gasolina.

Mais detalhes na edição de amanhã do caderno Automóveis, do Diário.