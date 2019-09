Após quatro anos, pronto atendimento do Taboão é reaberto

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/09/2019 | 13:41



A Prefeitura de São Bernardo reabriu na manhã de hoje (12) o pronto atendimento do Taboão. O equipamento, que fica ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde), estava fechado desde 2015. A administração investiu R$ 705 mil na reforma da UBS - que estava em obras desde fevereiro - e nas adaptações para reinauguração do PA.

A UBS passa a funcionar em horário estendido, até às 22 horas. O pronto atendimento inicia os atendimentos ainda hoje, às 19 horas. "Essa é uma entrega importante porque além de ser um compromisso de campanha é a reparação de um erro. O Taboão é o bairro mais longe do PS (pronto socorro) central", afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Com a conclusão da reforma da UBS Taboão e o novo horário essa é a quarta unidade da cidade a funcionar até às 22 horas. A expectativa da administração é a de que até o final do ano, 22 unidades estejam atendendo com horário ampliado.

O prefeito destacou que apesar do SUS (Sistema Único de Saúde) preconizar o atendimento à toda população, o PA Taboão vai priorizar assistência aos moradores da cidade. "Todo mundo será atendido, mas haverá uma fila preferencial (para os munícipes da cidade)", explicou. "O orçamento é da Prefeitura de São Bernardo. Todo mundo será atendido, mas também não estou convidando nenhum morador de outra cidade", concluiu.