Após filho mais velho de Brad Pitt dar a entender que não quer papo com o pai, o ator é clicado todo sorridente ao pousar no Japão

12/09/2019 | 13:11



Polêmicas familiares! Brad Pitt desembarcou no Japão e parecia bem feliz. Enquanto isso, o filho mais velho do ator com Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt, está aproveitando as primeiras semanas de aula em uma faculdade na Coréia do Sul, onde estuda bioquímica. Porém, segundo o site US Weekly, a relação dos dois não aparenta estar nada boa.

Foi divulgado um vídeo em que o estudante é perguntado se receberá alguma visita do pai e o jovem responde:

- Eu não sei nada sobre isso ou o que está acontecendo.

De acordo com fontes que falaram com a publicação, Maddox e Brad não estavam passando muito tempo jutos ultimamente e o astro só ficou sabendo que o filho iria estudar do outro lado do planeta pouco tempo depois que a informação foi divulgada pela mídia. Ainda segundo com o site, Maddox não se vê como filho do galã, por mais que Angelina incentive o rapaz a começar um novo capítulo com o pai.

Essa não é a primeira vez que eles se envolvem em uma polêmica. Quando Brad e Angelina se separaram, em 2016, foi apontado que uma briga entre o ator de Era Uma Vez em Hollywod... e o filho em uma avião particular foi um dos motivos do fim do casal. Maddox também foi perguntado no vídeo sobre o futuro da relação com o pai e o estudante falou:

- Bem, o que acontecer, aconteceu.

Será que agora com o pai pertinho dele rola uma visita para que eles coloquem tudo no seu devido lugar?