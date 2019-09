Xuxa Meneghel dá festa surpresa para Junno Andrade e fala sobre maternidade: - Não errei como mãe

12/09/2019 | 13:10



Hoje vai ter uma festa! Foi isso que Xuxa Meneghel cantou para Junno Andrade na última quarta-feira, dia 11. O aniversário do amado da loira se deu bem no dia da final do Dancing Brasil e, por isso, a apresentadora preparou uma festinha surpresa ( e vegana!) nos bastidores do programa. A eterna rainha dos baixinhos ainda publicou um vídeo super romântico com os melhores momentos dos dois para parabenizar o companheiro e escreveu:

- Para quem me faz feliz de manhã, a tarde, de noite e todas as madrugadas. Simples assim, te amo a cada dia mais!

Mas Junno não é a única pessoa importante na vida de Xuxa. A apresentadora é muito apegada a filha, Sasha, e em entrevista ao jornal O Globo falou sobre maternidade e a carreira que a filha escolheu. A loira irá voltar às passarelas por uma noite e terá mais uma experiência como modelo, por outro lado a herdeira é estudante de moda.

- A garota sempre entendeu de moda. Desde pequena, dava pitaco nos meus looks, dizia o que funcionava ou não. E não era achismo. Tinha a noção exata do que estava falando, revela Xuxa.

A namorada de Junno ainda completou com orgulho que a filha passa longe de grifes que maltratam animais e usam trabalho escravo. Além disso, revelou que Sasha está pensando em ir novamente para a África, viagem que fez recentemente para ensinar meninas a costurar, mas que dessa vez irá fazer isso em segredo.

- Meu DNA deve ser muito bom. Minha menina corre atrás as coisas, não é deslumbrada e não tem a intenção de ser mais do que todo mundo. Não errei como mãe, finaliza Xuxa.