Da Redação



13/09/2019 | 12:48

Ontem (12/9), a GM apresentou a nova geração do Onix. Aos poucos, as primeiras imagens vão sendo liberadas. Confira abaixo, alguns detalhes do modelo mais vendido do Brasil. O Garagem360 está no evento de lançamento e deve testar o modelo em breve.

