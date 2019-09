Lituânia, Letônia e Estônia: conheça os Países Bálticos

Maria Beatriz Vaccari



12/09/2019 | 19:18

Lituânia, Letônia e Estônia são conhecidas como Países Bálticos. A região é uma ótima pedida para quem quer explorar a Europa fugindo do óbvio, já que as nações não estão entre as mais procuradas por turistas brasileiros. Ali, é possível encontrar construções medievais, visitar igrejas lindas, conhecer mais sobre a cultura do leste europeu e até provar delícias gastronômicas como o Krupnikas, um licor lituano que leva mel e especiarias.

Países Bálticos

Na galeria, veja imagens de algumas das principais cidades dos Países Bálticos: