EMEI Antonio de Oliveira é entregue revitalizada

Do Dgabc.com.br



12/09/2019 | 11:49



Tarde de atividade para professores, alunos e pais que estiveram na inauguração da EMEI Antonio de Oliveira, no Bairro Santo Maria, nesta quarta-feira (11). Além da escola revitalizada (a última reforma havia sido realizada há nove anos), também foram entregues aos alunos kits dos programas ‘Nutre&Ação’ e ‘Palavra Cantada’.



Participaram do ato o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a primeira-dama Denise Auricchio, o secretário de Educação, Fabricio Coutinho, a diretora de Alimentação Escolar, Rose Magda Fiorotti, a diretora da escola, Ana Luiza Vitello Pereira Bosco, e muitos dos 31 funcionários da EMEI, que recebe diariamente 142 alunos entre 3 e 5 anos (G3 a G5).



O chefe do Executivo são-caetanense enalteceu o esforço realizado pela diretoria e funcionários da escola durante os quatro meses de reformas. “Tenho de fazer um agradecimento de público à diretora Ana Luiza, a todos os professores e funcionários, pelo esforço realizado neste período, em que não paralisamos as aulas. Mas, principalmente, um agradecimento aos pais pela paciência e pelo entendimento de todo o processo e por perceberem que seus filhos continuaram recebendo o melhor atendimento possível.”



A revitalização da escola teve início em abril deste ano e foram realizados os seguintes reparos: troca de forro, troca de piso, elétrica, hidráulica, pintura interna, externa, pintura de piso externo, troca de azulejo e piso dos banheiros, lixamento e verniz de granilite, impermeabilização de rampa. O investimento foi de R$ 497 mil.



“É uma alegria muito grande estarmos todos aqui na inauguração da EMEI Antonio de Oliveira, totalmente revitalizada. A escola está com seus espaços adequadamente equilibrados, o que favorece o trabalho dos educadores”, complementou o secretário Fabricio Coutinho.



NUTRE&AÇÃO E PALAVRA CANTADA

Além da entrega da EMEI Antonio de Oliveira totalmente revitalizada, os alunos receberam, também, kits dos programas ‘Nutre&Ação’ e ‘Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada’.



O Nutre&Ação tem como objetivo a conscientização de estudantes, pais (ou responsáveis), professores e merendeiras da rede municipal de ensino a respeito da alimentação saudável. O prefeito Auricchio fez questão de chamar ao palco a merendeira Roseli Sanchez Moreno Gonzales, 57 anos e há 10 como merendeira.



“Gostaria de agradecer à Roseli em nome de todas as merendeiras da EMEI e dizer a vocês pais, que é muito importante que tenhamos a consciência de que todo o trabalho que a gente vê sempre tem alguém muito importante por trás dele. Neste caso específico, a Rose planeja e a Roseli executa o plano de termos uma merenda altamente saborosa e, principalmente, rica em nutrientes e vitaminas necessárias para o crescimento saudável das nossas crianças”, explicou Auricchio.



Já o Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada potencializa estratégias para o trabalho inclusivo nas escolas, considerando a música como um importante canal de comunicação, facilitando a interação e o desenvolvimento neuropsicomotor de forma livre e criativa. A dupla de ‘professoras músicais’, Mônica Souza e Soraia Muratt, fez a alegria da criançada com músicas infantis.



Ao final, todos os alunos receberam os dois kits Nutre&Ação e Palavra Cantada em suas salas de aula, enquanto os pais foram convidados a conhecerem as novíssimas instalações da EMEI Antonio de Oliveira.