Bryan Adams afirma que consumo de animais está prejudicando o planeta

12/09/2019 | 11:22



Bryan Adams usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a relação entre a morte de animais e a destruição do planeta. Em uma foto no Instagram, o cantor aparece com uma camiseta e a frase "Por favor, pare de matar as baleias". A ação faz parte de uma campanha contra a matança desses animais. Alguns países escandinavos e o Japão ainda seguem com a prática.

"O futuro é reconhecer que matar animais para consumo está ferrando com o planeta", escreveu. Bryan Adams deixou de consumir carne desde 1988 e logo passou para o estilo de vida vegano.

Ele participou de uma campanha de sucesso na década de 1990 para a construção de um santuário de baleias na Antártica. Em entrevista à ONG Peta (Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais) no passado, Bryan Adams mandou uma mensagem: "Se você ama os animais, não os coma. Me oponho ao uso de peles de animais e a qualquer outro tipo de produto que use animais. Não como eles e não me visto com eles", enfatizou.