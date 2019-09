Bolsonaro reassumirá cargo na sexta e viagem a NY está mantida, diz porta-voz

12/09/2019 | 11:18



O presidente Jair Bolsonaro reassumirá a partir desta sexta-feira, 13, a Presidência da República, afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, na manhã desta quinta-feira, 12. Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de uma hérnia incisional.

Segundo Rêgo Barros, no entanto, a decisão pode ser revista se necessário. "Se nós identificarmos, com a equipe médica, algum inconveniente para que o presidente da República exerça seu cargo com efetividade, nós vamos entender naturalmente que possa haver uma postergação", disse o porta-voz em coletiva de imprensa. Até esta quinta-feira, o presidente em exercício é o general Hamilton Mourão.

Rêgo Barros confirmou também que está mantida a viagem do presidente para Nova York, onde Bolsonaro falará na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Quando questionado sobre como o mandatário acompanhou nesta quarta-feira, 11, as notícias sobre a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, Rêgo Barros foi evasivo e afirmou que "o presidente acompanha, por meio de seus assessores, assuntos primordiais para a concepção da Presidente da República".

Recuperação

O boletim médico do presidente Jair Bolsonaro, divulgado também nesta quinta, informou que ele permanece com sonda nasogástrica e com alimentação diretamente na veia. Segundo o documento, Bolsonaro tem "evolução clínica favorável, sem dor, afebril e com recuperação progressiva dos movimentos intestinais". Bolsonaro mantém fisioterapia respiratória e motora e as visitas continuam restritas.

Durante a coletiva, o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antônio Macedo, disse que os exames clínicos do presidente estão estáveis e que a sonda nasogástrica deve ser retirada entre esta quinta e sexta-feira.