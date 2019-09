Pedro Scooby diz que Anitta terminou namoro por telefone

12/09/2019 | 11:10



Apesar de Anitta se manter calada diante do término repentino de seu namoro com Pedro Scooby, o surfista resolveu abrir o jogo sobre o relacionamento intenso que teve com a cantora. Para o jornalista Leo Dias, ele confessou que a beldade terminou tudo por telefone:

- Por telefone, ela falou que acabou! Que ela precisava de um tempo dela e eu respeito! Acho que as pessoas tem seus motivos. Se a pessoa quer, você não vai ficar debatendo. Eu não debati, revelou.

Questionado sobre o que levou o fim da relação, Scooby diz que não sabe, mas que a cantora deve ter seus motivos:

- Quando você tá junto com uma pessoa, você ainda tenta resgatar aquilo ali, mas depois que separa as pessoas já se perderam já foi um pra cada lado, já não é mais um casal. ela é uma pessoa muito especial. Ela deve ter os motivos dela, mas está tudo certo. Depois que você termina não é tão fácil organizar a relação do que quando tá junto.

O surfista, no entanto, confirma que seu estilo de viver pode ter sido um dos fatores que levaram ao fim do relacionamento, que durou cerca de três meses:

- Eu fiquei mal, mas se eu tenho algum problema eu tento trabalhar o mais rápido possível para passar por esse problema. Por ser assim tão de bem com a vida, ter tempo na minha vida, eu optei por trabalhar menos e ter mais vida, mais felicidade, mais tempo pra viver com meus amigos, minha família e as pessoas que eu amo. Eu me doei muito (no namoro). Fui muito intenso, verdadeiro, muito presente, muito carinhoso, atencioso, solicito. Eu nunca digo não pra ninguém.

Apesar do fim do namoro e de toda polêmica em torno dele, Scooby afirma não se arrepender do que viveu com a cantora:

- Fui o máximo que eu pude. Eu não me arrependo de nada, foi incrível, foi animal, afirma, completando que leva das relações apenas coisas boas, entre elas a amizade com o pai, mãe e irmão de Anitta.

Scooby também explicou que os dois não tiveram a intenção de expor o namoro, mas que a apesar de terem divulgado os momentos nas redes sociais, ele garante que tudo foi verdadeiro:

- Eu aprendi nos oito anos que eu estive casado que a exposição não devia fazer parte da minha vida. Agora rolou uma exposição muito maior. Os planos não eram expor. Filmaram a gente junto numa noitada lá! Aí depois falamos vamos abrir né! A gente se amava muito! Acho que foi verdadeiro, a gente tava expondo a verdade.

Luana Piovani, claro, também foi assunto da entrevista. Depois do término com Anitta, o surfista seguiu para Fernando de Noronha para reencontrar a ex-esposa e os filhos, Dom, Bem e Liz. Por lá, Pedro diz que a atriz estava irredutível, mas que depois eles tiveram uma conversa franca o que o fez repensar o momento difícil que estava vivendo:

- Não tinha relação. Eu pegava as crianças levava pra praia e só. Era uma relação bem distante. Mas a Luana vai falando o que ela pensa, daquele jeito, né! E um dia o Dom passou mal na praia e eu levei de volta pra casa e encontrei com ela. Aí eu falei: Pô Luana, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais brigar com ninguém. Eu tava mal, eu tava derrotado. Eu acho que já tinha ficado triste, mas não lembrava. Eu não sentia fome de tão triste que eu tava, eu não dormia direito, era tudo muito ruim.

Ao questionar Luana sobre como os dois poderiam se entender novamente, Pedro afirma que a atriz não teve pena dele:

- Eu tava fora da pousada e a Luana tava lá, falei que não tava mais aguentando, que eu não sou esse cara que fica brigando com as pessoas. Eu não quero isso pra minha vida. Perguntei: O que você quer q eu faça? Ela não ficou com pena de mim, nem um pouco, mas expôs tudo o que ela pensava, várias coisas, como o que eu fui pra ela depois que a gente se separou, de ter exposto coisas que não precisavam.... , relembra ele.

Ele revela que Luana só deu o braço a torcer depois que perceber que o ex estava realmente mal com toda a situação:

- Pedi desculpa se magoei ela em algum momento da vida, falei vamos esquecer o que passou e vamos só se respeitar, sermos bons pais pras crianças, seguir em frente. Ela não deu o braço a torcer, mas uma hora ela me viu muito mal. E aí ela falou: Deixa eu te falar uma coisa, fui casada oito anos com um cara que sempre admirei, um cara de respeito, que pega as maiores ondas, tem os melhores patrocínios, fez campanha internacional, conhece todo mundo, vai nos lugares e é respeitado na favela e no Copacabana Palace e agora to te vendo num lugar que não é o seu. Tá num lugar pequeno, mesquinho. Levanta a cabeça, vamos em frente e ela falou de um jeito que foi um tapa na cabeça. Isso me fez me sentir muito melhor como ser humano. Toda essa briga que estava acontecendo, eu já tava achando que eu falhei como ex-marido, pai, namorado.. Eu tava me sentindo meio falho como eu nunca senti na vida. E aí rolou isso e deu um estalo na cabeça, depois desse dia eu me senti gigante. Isso me fez ter um respeito muito grande por ela, eu já tinha antes pelos oito anos, mas rolou uma raiva, um conflito.. afirma.

- O conflito tem nome e sobrenome?, questionou o jornalista.

Scooby confirma que a ex-esposa pode ter relação com o término com Anitta, mas não sabe dizer ao certo:

- Tem, mas tudo certo! Não sei se era, isso também... incomodava, mas sempre achei nossa relação superior, mas eu não entendi isso, é muito recente, diz confuso sobre os motivos do fim do namoro.

Sem dar indícios de uma possível reconciliação, o surfista apenas afirmou que ele e Anitta ainda merecem ter uma conversa:

- A gente merece uma conversa um dia, mas ela precisa do momento dela, eu preciso do meu momento. Um dia a gente pode se encontrar e trocar ideia como adulto, frisa.

Já Luana Piovani não descarta que o ex volte para a funkeira. No Instagram, ela respondeu a um fã que pediu para ela ir mais devagar com o surfista, já que ele pode voltar com Anitta:

O problema não é voltar ou inicial algo com alguém, ele em breve estará, aliás. O que ele não fará mais é cometer o erro que cometeu. Eu confio nele, escreveu a cantora.

Outra internauta quis saber se a atriz e o surfista tiveram um remember enquanto estavam em Noronha. Ela garantiu que não:

Não, fia! To namorando e apaixonadassa!, respondeu.