Serviços operam 11,8% abaixo de pico registrado em novembro de 2014

12/09/2019 | 11:00



A alta de 0,8% no volume de serviços prestados na passagem de junho para julho amenizou a distância a percorrer para que o volume de serviços prestados no País volte ao patamar mais alto já registrado pela Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados opera 11,8% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em novembro de 2014.

"Continua errático o comportamento do setor de serviços", resumiu Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.

O setor de serviços ficou positivo em apenas três dos sete meses de 2019. Apesar da alta em julho, o setor opera 1,2% abaixo do patamar de dezembro de 2018.

"Isso mostra que a despeito do crescimento em julho, o setor de serviços permanece em patamar abaixo do que encerrou 2018", ressaltou Lobo.

No entanto, a atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio é a única que permanece em patamar aquém do que encerrou o ano de 2018, responsável por manter o setor de serviços no negativo nesse tipo de comparação.

"É majoritariamente transporte rodoviário de cargas", apontou Lobo.