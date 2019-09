Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes é internado em Brasília

12/09/2019 | 10:52



O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 12. A informação sobre o motivo da internação não foi passada pela assessoria do ministro ou pelo hospital. Pontes, de 56 anos, foi o primeiro (e único) astronauta brasileiro a viajar ao espaço. Foi em 2006, a bordo de um foguete russo.

No governo, o ministro tem sofrido com cortes no orçamento. Recentemente, anunciou que sua pasta não terá dinheiro para pagar bolsas de pesquisas do CNPq até o fim do ano. Na semana passada, fez remanejamento interno no orçamento para pagar o valor referente ao mês de setembro.

A situação até o fim do ano, porém, ainda não está resolvida. Faltam ainda R$ 250 milhões até dezembro para garantir os repasses aos bolsistas. O pedido do ministro é que o dinheiro seja obtido junto do fundo abastecido com recursos recuperados pela Operação Lava Jato, mas ainda não há definição.