Modric tem lesão confirmada e é o 10º a desfalcar o Real Madrid nesta temporada

12/09/2019 | 10:42



Com o Campeonato Espanhol já em andamento e a menos de uma semana para a estreia na Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid coleciona problemas em seu elenco. Em mais uma péssima notícia para o técnico francês Zinedine Zidane, agora foi a vez do clube anunciar a lesão do meia croata Luka Modric no músculo adutor da perna direita durante um treinamento da última quarta-feira. Ele é o 10.º desfalque do time somente neste início de temporada.

"Após os testes realizados hoje (quinta-feira) do nosso jogador Luka Modric pelo Serviço Médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no adutor da perna direita. Evolução pendente", disse a nota publicada no site oficial do clube.

Mesmo sem o Real Madrid estipular um prazo de recuperação, a imprensa internacional especula que o meia deva desfalcar o time entre duas e três semanas, inchando ainda mais a lista de lesionados do departamento médico. Com isso, ele não enfrentará o Levante, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, e poderá perder a estreia do time na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira, em Paris.

Modric é mais um jogador no departamento médico do Real Madrid. Lá já se encontram o atacante belga Eden Hazard, que sequer estreou oficialmente ainda, o meia colombiano James Rodríguez e os jovens Brahim Díaz e o brasileiro Rodrygo. Além deles, há ainda Marco Asensio, com uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, e Isco, o mais recente, com lesão confirmada no final de agosto. Completam a lista o francês Mendy, o goleiro belga Courtois e o meia sérvio Jovic.