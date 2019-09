À espera de respostas

Do Diário do Grande ABC



Espera-se que hoje a população do Grande ABC finalmente conheça os detalhes dos projetos de implantação das Linhas 18-Bronze e 20-Rosa, apostas do governo estadual para integrar a região ao sistema de Metrô da Capital. A expectativa se deve à presença do secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, em reunião agendada pelo Consórcio Intermunicipal. Este Diário, que há quatro décadas acompanha o vaivém das ações governamentais, que até o momento não passaram de promessa e boa intenção, aguarda respostas claras e objetivas sobre o assunto.

A mais importante cobrança, que deve ser tratada como prioridade pelos prefeitos da região, é o estabelecimento – e imediata divulgação – de cronograma exequível dos dois ramais. Apresentar de que forma e quando o Estado pretende tirar os projetos do papel é fundamental para que, diferentemente do que ocorreu nas outras vezes, a proposta de trazer o Metrô até o Grande ABC avance além do discurso, que até agora se mostra estéril.

Também a forma de financiamento de cada etapa de implantação das linhas, da elaboração do projeto executivo até a aquisição dos veículos que irão operar o sistema, também deve ser motivo de questionamento dos chefes de Executivo ao secretário de Transportes Metropolitanos. Os moradores das sete cidades, que acabam de ser afrontados com o arquivamento do processo de implantação do monotrilho na Linha 18 por falta de dinheiro para desapropriações, já sabem que de nada adianta o Estado se comprometer com projetos sem deixar absolutamente claro quem vai pagar por ele – e, sobretudo, de que forma.

Paulo Serra (prefeito de Santo André e presidente do Consórcio), Orlando Morando (São Bernardo), José Auricchio Júnior (São Caetano), Lauro Michels (Diadema), Atila Jacomussi (Mauá), Adler Kiko Teixeira (Ribeirão Pires) e Gabriel Maranhão (Rio Grande da Serra) têm hoje o desafio de extrair compromissos efetivos do sr. Alexandre Baldy sobre o futuro da mobilidade urbana no Grande ABC. Boa sorte! A região estará de olho.