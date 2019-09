Grávida, Laura Neiva revela que sua mãe também está à espera de um filho!

12/09/2019 | 09:10



A família de Laura Neiva está aumentando cada vez mais! A atriz está grávida de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Chay Suede. Ela está com seis meses de gestação e Maria, nome que a menina receberá, vai ganhar uma companheira para brincar, como a atriz revelou em entrevista à Vogue. A beldade contou que a mãe dela também está grávida!

Laura já possui uma irmã mais nova, Teresa, que completou um ano de idade recentemente. Porém Michele França, mãe da atriz, já está grávida novamente, com dois meses de gestação. Ela possui 41 anos de idade e ainda está amamentando a filha pequena. Dessa forma, a família terá uma vida bem agitada e cheia de crianças nos próximos tempos!

Na entrevista, a esposa de Chay Suede também falou sobre a própria gravidez. Ela disse que não é de comer besteira, mas mesmo assim seu corpo está passando por mudanças:

- Estou de 6 meses e é a melhor fase. A barriga ainda não está tão pesada. Engordei quase 9 kg. A bebê tem 600 gramas por enquanto.

A futura mamãe garante que o marido é bem participativo e super preocupado com a neném. Ainda falta um tempinho para Maria nascer, mas Laura já está com um barrigão, como é possível ver pela foto acima postada por ela na última quarta-feira, dia 11, durante evento beneficente em São Paulo.

A atriz ainda revelou que já possui planos para a hora de dar à luz:

- Eu queria passar pelo processo de trabalho de parto, queria que fosse natural. Até agora está tudo certo. Vai ser aqui em São Paulo.