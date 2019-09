5 dicas para encontrar passagens baratas na internet

Redação



12/09/2019 | 08:48

Em 2018, mais de 100,87 milhões de passageiros embarcaram nos aeroportos brasileide acordo com levantamento da ANAC. Isso representa um aumento de 9,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, 91% dos embarques foram em voos domésticos e 9% em voos internacionais. Para quem está planejando uma viagem, algumas dicas, como encontrar passagens baratas na internet, podem ajudar.

Segundo Paula Rebouças, Country Manager do buscador de voos, TurismoCity, a tecnologia tem sido uma forte aliada dos viajantes. Com ela, é possível garantir economia na hora de comprar passagens.

Como encontrar passagens baratas na internet

1. Limpe os cookies de seu computador e troque de navegador

É possível notar que quanto mais procuramos uma passagem, mais promoções, anúncios e até e-mails começamos a receber. Isso acontece por conta dos cookies, arquivos temporários que ficam no computador a cada busca feita na internet.

Para conseguir passagens mais atrativas, uma dica é limpar estes arquivos do navegador antes das buscas. Outra opção é utilizar uma nova janela oculta do navegador, que mostrará uma busca inédita, sem levar em conta o seu histórico nas redes.

2. Entre em programas de milhagem

Os programas de milha ou milhagem são serviços oferecidos por algumas empresas de companhias aéreas e de cartões de crédito. É uma alternativa para quem ama viajar ou para um planejamento futuro. Vale destacar que, em alguns casos, é possível até viajar gratuitamente.

Nesse programa os usuários que entram recebem pontos à medida que realizam compras de determinados produtos. Depois, é possível trocar esses pontos por passagens aéreas.

3 – Utilize um buscador que compare preços

Antes de comprar uma passagem, uma dica de economia é usar um buscador de voos para comparar os preços disponíveis no mercado. O Turismocity, por exemplo, reúne, compara e envia aos usuários voos disponíveis e passagens aéreas promocionais para diversos destinos. A plataforma permite criar alertas para um destino específico e faixa de preço, além de enviar aos usuários ofertas mais relevantes para direcioná-los a um site parceiro, onde a compra é feita diretamente.

4 – Consulte as datas com antecedência

O ideal é sempre fazer uma pesquisa com base no seu destino. Viajar no verão para o Nordeste, por exemplo, é mais caro do que no inverno. Uma dica é verificar as possíveis datas que podem deixar as viagens mais baratas.

Até mesmo em feriados prolongados é possível encontrar boas opções se a consulta for feita antecipadamente. Essa pesquisa pode ser feita de um a dois meses antes da data prevista.

5 – Observe o número de escalas

Os sites que vendem passagem e os buscadores apontam o número de escalas de cada voo. Voos com muitas escalas tendem a ser mais baratos. Se isso não for um problema para o viajante, pode ser uma oportunidade de economia e também de conhecer um lugar novo antes do destino final da viagem.

Lugares para visitar em 2019

Escolher o destino ideal para a próxima viagem pode gerar uma dor de cabeça – boa, no caso. Inúmeras opções de países e cidades deixam viajantes do mundo inteiro em dúvida. Para ajudar a optar pela programação das próximas férias, o jornal americano “New York Times” seleciona anualmente os 50 melhores lugares para visitar ao redor do planeta. Confira a lista completa divulgada pelo jornal.