Google Arts & Culture lança mostra inédita sobre a gastronomia japonesa

Da Redação, com assessoria



12/09/2019 | 08:48

O Google Arts & Culture, em colaboração com o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão e mais 19 parceiros, apresenta Meshiagare! Sabores do Japão. A nova coleção da plataforma reúne mais de 130 exposições virtuais, com mais de 3000 fotos e vídeos, que mostram pessoas, lugares e tradições que tornam a culinária japonesa tão especial. Está disponível aqui e também pelo aplicativo para Android e iOS.

Entre os destaques desta coleção estão: um passeio pelas histórias de Golden Gai, uma rua de Tóquio com quase 300 pequenos bares, onde comida, cultura e artes se encontram há gerações, um tour em Street View pelo Mercado de Peixe Toyosu, o maior do gênero no mundo, e uma viagem gastronômica pela comida de rua de Osaka. Também é possível viajar para o futuro e descobrir como os astronautas terão comida japonesa no espaço.

Além do visual e dos sons da cena gastronômica do Japão, a coleção traz histórias e curiosidades sobre a origem de alguns dos pratos e ingredientes japoneses mais famosos, como o soba, o udon, e os Wagashi, os doces que refletem diferentes estações do ano. Uma seção especial também propõe um mergulho pelo Umami, o quinto sabor, e outros pilares da culinária do país.

Google Trends: Gastronomia japonesa

O Google também revela, com dados do Google Trends, os pratos da gastronomia japonesa mais buscados pelos brasileiros e aqueles que eles mais querem aprender a fazer. Confira!

Pratos mais buscados pelos brasileiros

1. Sushi

2. Yakisoba

3. Temaki

4. Lámen

5. Sashimi

6. Bento

7. Oniguiri (niguiri)

8. Tempura

9. Mochi (bolinho de arroz japonês)

10. Sunomono

Principais perguntas sobre culinária japonesa

1. Como fazer sushi?

2. Como fazer yakisoba?

3. Como fazer temaki?

4. Como fazer tempura?

5. Como fazer uramaqui?

6. Como preparar bifum?

7. Como fazer onigiri?

8. Como fazer ramen?

9. Como fazer hossomaki?

10. Como fazer sashimi?

Tipos de sushi mais buscados

1. Temaki

2. Uramaki

3. Hossomaki

4. Niguiri

5. Futomaki

Estados que mais buscam sobre culinária japonesa

1. São Paulo

2. Rio de Janeiro

3. Goiás

4. Minas Gerais

5. Paraná

Onde cada prato é mais popular

1. Sushi (Santa Catarina)

2. Yakisoba (São Paulo)

3. Temaki (Pernambuco)

4. Lámen (São Paulo)

5. Sashimi (Mato Grosso do Sul)

Cidades que mais buscam por sushi

1. Balneário Camboriú (SC)

2. Florianópolis (SC)

3. São José (SC)

4. Palhoça (SC)

5. Porto Alegre (RS)