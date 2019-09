CAD dá início às obras para adequar estádio em Ribeirão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/09/2019 | 22:53



O sonho está se tornando cada vez mais real. Menos de um mês após a Câmara aprovar a concessão do Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo, na Vila Gomes, para o Clube Atlético Desportivo Ribeirão Pires, antigo CA Diadema, foram iniciadas as obras para que o local possa se adequar e estar apto para sediar jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2020. A agremiação investirá R$ 1 milhão nesta primeira fase.



Entre as intervenções para modernização do estádio estão a construção de mais 3.000 lugares de arquibancada (já existem 2.000), cabines de imprensa e camarotes, banheiros, bilheterias e outras estruturas. “A gente acredita que até dezembro estará tudo pronto. Vai ficar muito bonito”, disse Jadir Antonio da Silva, presidente do CAD RP.



O início das obras foi atrasado em alguns dias por conta das fortes chuvas na região na semana passada. Nos próximos 15 dias, será feita a terraplanagem dos locais que receberão as novas arquibancadas e demais construções. “Agora é mais parte estrutural. Tem bastante adequação para ser feita”, comentou o dirigente, referindo-se às demandas acertadas junto à Federação Paulista de Futebol. “Temos vistoria programada para dezembro. Tem de estar tudo ‘ok’ para que Ribeirão Pires possa participar da Segunda Divisão profissional em 2020. Então estamos com espaço (de tempo) bem apertado. É torcer para São Pedro colaborar.” O gramado vai fazer parte da última fase de obras, em janeiro do ano que vem.



Aliás, o CAD RP vem, simultaneamente às obras, correndo atrás da regularização das questões burocráticas. “Estão caminhando”, resumiu Jadir.



Havia expectativa de Ribeirão Pires ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior já no ano que vem. Entretanto, os planos foram adiados em uma temporada. “Para 2020 não dá mais tempo. As obras tinham que estar prontas. Mas existe compromisso da cidade com a Federação para 2021”, revelou o mandatário do clube.



Apesar de algumas resistências encontradas frente a alguns munícipes, a concretização da parceria entre CAD e Ribeirão Pires está sendo muito bem-vista pelo governo municipal. “É um grande ganho esportivo para o município, porque, além do investimento que o clube vai fazer, será usufruído não só pelos campeonatos municipais, como crianças que fazem aula no local. Esse uso compartilhado, quem ganha é o munícipe, a cidade”, celebrou o secretário de Esportes Eduardo Iuquio Ywasaki.