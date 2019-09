Mavsa ‘enlouquece’ crianças de toda idade

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



11/09/2019 | 22:50



“Que Disneylândia, que nada! Isso aqui é o paraíso para as crianças!” Essa frase, transbordando excitação e deslumbre, foi dita por uma criança de 11 anos que, certamente, teve um dos melhores fins de semana de sua vida em Cesário Lange, cidade situada a cerca de 170 quilômetros do Grande ABC, no Mavsa Resort.



O imenso espaço, que totaliza 720 mil metros quadrados, de fato tem o dom de encantar quem põe os pés ali. Seja da idade que for. Logo na chegada, mesmo que à noite, a comida saborosa, farta e diversificada disposta em bufê conquista os paladares mais exigentes – destaque para os vinhos chilenos, drinks diversos, inclusive sem álcool, sucos naturais e algumas opções (no plural) de doces diet. Para fazer a digestão, o hotel possui programações noturnas aos fins de semana, como shows e karaokê, o que consome o restinho de bateria das crianças e diverte os adultos. E geralmente isso ocorre no lúdico Dragon Bar, que nos leva a um parque temático com seu imenso dragão na porta soltando fumaça e com os olhos vermelhos. Por dentro, parece que estamos no interior de uma caverna, até no banheiro. Ao sair para explorar aquele entorno encantador, o visitante se depara com castelo que se assemelha ao da Cinderela – no interior, há imensa piscina de bolinhas e atrações para as crianças menores. De um lado, há uma linda vilinha, que abriga o setor administrativo e rende belas fotos. Do outro, um imenso jacaré, no qual é possível entrar, leva longe a imaginação e dá dose extra de aventura. Difícil é convencer os pequenos a dormir para, no dia seguinte, levantar cedo para aproveitar o que, até então, nem fez falta: as piscinas.



Da generosa varanda do quarto, se der sorte de ficar no edifício Première, a vista da manhã, com o som dos passarinhos, transporta para universo paralelo. Dá vontade de ficar ali algumas horas só apreciando a beleza do local, com sua represa e suas piscinas climatizadas. Mas o impressionante café da manhã chama. Se ainda estiver um pouco gelado após o desjejum, é hora de aproveitar a fazendinha, a tirolesa, o arvorismo ou o pedalinho, que conta com duas simpáticas esculturas de flamingo. Com o sol mais forte, nada melhor do que se refestelar em frente a uma das piscinas, pedir um drink e umas porções, tudo incluído. Como o almoço vai até as 15h, dá para curtir tudo com calma.



Em uma caminhada da tarde é interessante ir até a capela de Santo Expedito que há no local. Charmosa e silenciosa, é ideal para aproveitar e agradecer por tamanha beleza em um só lugar. Vale citar que, devoto do santo, o proprietário não cobra para a realização de cerimônias no local – que tem no fundo esculturas do batismo de Jesus Cristo –, como casamentos. Basta combinar com o padre local. Quando o sol começar a ensaiar sua retirada, a piscina aquecida se torna o point da criançada, que aproveita para gastar um pouco mais de energia antes do banho – não se assuste que a água da cidade é um pouco pegajosa por causa da presença de minerais, mas essa característica não afeta em nada. Depois é pensar no farto jantar com excepcional música ao vivo e celebrar a vida. Ô vida dura essa!