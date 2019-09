Prévias à vista no PT de Santo André

Raphael Rocha



11/09/2019 | 22:00



Passado o PED (Processo de Eleição Direta), que elegeu Antonio Padre como presidente do PT de Santo André, as discussões agora voltam para a definição do candidato do partido à Prefeitura andreense no ano que vem. Alguns nomes são comentados dentro do petismo para encarar a missão – os vereadores Eduardo Leite, Willians Bezerra e Bete Siraque, além do empresário Erick Elói – e desses, somente Willians não deu suporte a Padre no processo. O clima tende a se acirrar. O primeiro passo foi dado em nota pública de Elói. Ele defendeu o mecanismo de prévia para definir o prefeiturável. “Acredito que ainda haja espaço para o diálogo, mas também acredito na importância da prévia para decidir e ampliar o debate sobre a candidatura petista ao Paço e o projeto a ser defendido. Para o PT retornar a hegemonia do imaginário da população andreense, é preciso que todos os militantes e sociedade estejam envolvidos nesse importante debate sobre o destino da nossa cidade”, disse. “O nosso movimento parte e se soma a centenas de militantes que, ao fazerem a análise conjuntural, entendem que é preciso que cada vereador que compõe a bancada petista e está no campo progressista se empenhe em sua respectiva reeleição e também defenda o projeto amplo e coletivo em defesa das trabalhadoras e trabalhadores andreenses em conjunto com a luta em defesa da democracia brasileira, que corre risco neste momento.”

Passado

A última vez em que o PT de Santo André teve prévia foi em 2007 e foi emblemática. À ocasião, o então deputado estadual Vanderlei Siraque (hoje no PCdoB) e a então vice-prefeita Ivete Garcia duelaram pela preferência da militância para ser o candidato do partido à sucessão de João Avamileno. Siraque venceu o processo, que deixou fissuras. O grupo ligado a Ivete deixou a administração, rompeu com Avamileno. O resultado foi a derrota de Siraque ao Paço, para Aidan Ravin. Em 1992, Antonio Carlos Granado e José Cicote também concorreram em prévia. Cicote venceu internamente, mas perdeu para Newton Brandão na eleição a prefeito.

Novo aliado

A presença do vereador Chiquinho do Zaíra (Avante) nas primeiras aparições públicas de Atila Jacomussi (PSB) em seu retorno à Prefeitura de Mauá chamou atenção da classe política local. Considerado articulador de habilidade no Legislativo, Chiquinho deve dar sustentação a Atila. Por sua vez, seu fiel escudeiro, José Francisco Jacinto, o Icão, é cotado para assumir a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá).

Reprovação

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou recurso impetrado pelo vereador Ronaldo de Castro (PRB), ex-presidente da Câmara de Santo André, contra a condenação na contabilidade de 2015 do Legislativo andreense. Nesta semana, inclusive, as contas de 2016 foram reprovadas pelo tribunal. Ronaldo corre risco de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Reunião

O secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, confirmou presença para reunião hoje, a partir das 9h, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para detalhar o plano de mobilidade que o Palácio dos Bandeirantes fará para a região. A entidade, que havia convidado a então prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), para o encontro, já estendeu o chamamento ao atual prefeito da cidade, Atila Jacomussi (PSB).



Projeto

A Assembleia Legislativa aprovou ontem mais um projeto de autoria da deputada estadual Carla Morando (PSDB), com domicílio eleitoral em São Bernardo. O texto estipula como campanha o Quem Ama Vacina, de conscientização da imunização. “Vacinar as crianças é a maneira mais segura de protegê-las contra doenças contagiosas. É a saúde da população que está em jogo e não podemos brincar com isso. Uma pessoa que deixa de tomar a vacina pode colocar várias em risco. Por isso, precisamos alertar a população sobre a importância das doses”, disse a parlamentar.