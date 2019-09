Ticiane Pinheiro fala da relação de César Tralli com a filha, Manuella: - Ele está apaixonado

11/09/2019 | 18:11



Ticiane Pinheiro está quase pronta para voltar para a TV! Em entrevista para o TV Fama, a apresentadora revelou que sua licença-maternidade terminará em outubro, quando ela voltará ao Hoje em Dia. Tici deu à luz Manuella em julho, e revelou que não está pensando em ter mais um filho por enquanto:

- Eu estou tão apaixonada pela Manu que estou sem tempo de pensar no próximo. Mas se Deus mandar, será bem-vindo.

Ela também falou sobre a relação de sua filha mais velha, Rafinha Justus, de dez anos de idade, com a bebê, e garantiu que não há ciúmes entre as duas.

- A Rafa não teve nenhum ciúmes durante a gestação, teve só um dia que ela falou: Ah, quero que você brinque comigo, e eu tinha que ir no pediatra. Mas ela é tão apaixonada pela Manu que quer cuidar, trocar fralda, dar banho, e eu fico com aquele cuidado. Ela está muito bonitinha com a irmã.

Já em relação ao marido, César Tralli, Tici também foi só elogios. A apresentadora contou que ele a ajuda nos cuidados com a filha, principalmente durante a hora do banho, e está apaixonado pela bebê.

- Ele está apaixonado, não tinha noção desse amor que é ter filho, e agora ele tem essa noção e está super protetor.

Que amor!