Zilu Camargo se derrete pelo netinho nas redes sociais

11/09/2019 | 18:11



Zilu Camargo que já provou por a mais b ser uma vovó pra lá de coruja, aproveitou as suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 11, para compartilhar uma foto segurando no colo o seu netinho, Joaquim, filho de Camilla Camargo. E na legenda da publicação a ex-esposa de Zezé Di Camargo escreveu:

Olha quem veio na casa da vovó pela primeira vez... E olha quanta alegria nesse anjinho de luz da vovó!!! Joaquim, você nem imagina o tamanho do meu amor por você!! Deus te abençoe sempre, meu príncipe.

Já a mãe da criança compartilhou com todos os seus seguidores na última quarta-feira, dia 10, um vídeo curtinho do pequeno ouvindo e curtindo as músicas do vovô, Zezé Di Camargo. Camilla ainda aproveitou e escreveu enaltecendo o seu pai:

Ouvindo o melhor, rs.

Que fofos, né!?