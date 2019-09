Rita Guedes se envolve em acidente de carro no Rio de Janeiro

11/09/2019 | 18:10



A atriz Rita Guedes se envolveu em um acidente de carro no último domingo, dia 8, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco. Uma van colidiu com a lateral do veículo de Rita, que teve perda total. O impacto foi tão grande que a atriz perdeu o controle do carro e desmaiou, fazendo com que ele se chocasse com outro veículo.

O acidente aconteceu no Rio de Janeiro e Rita foi levada para o hospital Barra D'Or, onde ficou internada na CTI - Centro de Terapia Intensiva - por conta de uma batida na cabeça. Ela também sofreu algumas escoriações mas já teve alta na última terça-feira, dia 10. A partir de agora, deve ficar em repouso absoluto.

Rita falou sobre o acidente para o colunista:

- Foi um susto grande, mas estou muito bem. Fui muito bem cuidada pela equipe de neurologistas do Barra D'Or e agora estou me recuperando em casa. Logo retornarei aos ensaios da peça Uma Relação Tão Delicada que estou produzindo.