Alunos se unem para estimular adoção pet

Stefanie Sterci



12/09/2019 | 08:00



Heróis com patas, focinhos e rabinhos. Nesse clima de fofura aconteceu a segunda edição de desfile de pets na Anhanguera de São Bernardo, em Rudge Ramos. A ideia surgiu de parceria entre os coordenadores dos cursos de medicina veterinária e moda. “O projeto mistura responsabilidade social e conhecimento técnico. Os figurinos foram feitos em aula”, explica Fabíola Mastelini, professora de moda.

Acomodados em seus cenários, Thor, Homem-Aranha, Arlequina (Lola, no detalhe) mostraram – entre uma latida ou outra – os modelitos. Porém, ali, a causa era maior: chamar a atenção para adoção e posse responsável. As fotos de 50 animais do Centro de Zoonoses de São Bernardo apareceram no telão. “Eles precisam de um lar. O Luke, 10 anos, está no CCZ desde 2018”, conta Tiago Oliveira, coordenador da veterinária.

Boa chance

Também em São Bernardo, no Golden Square Shopping, será realizada a 20ª feira de adoção pet. Em parceria com a União de Proteção Animal do ABC, acontece, no sábado, das 10h às 18h. Leve um documento e também comprovante de endereço.

Unidos em quadra e na pista

Amanhã, a partir das 19h, será realizada em Santo André partida beneficente de futebol. De um lado, skatistas que ajudaram a construir a SB Skate Plaza, pista localizada no Jardim Las Vegas; de outro, funcionários da Casa Rossi, rede de varejo de materiais de construção.

A entrada é gratuita, mas para assistir ao jogo pede-se doação de 1 kg de alimento não perecível. O que for arrecadado será destinado para a Casa de Timóteo, em São Bernardo.

Saúde em São Caetano

São 42 atividades esportivas em 24 horas ininterruptas. Haja fôlego para quem vai participar da 2ª Virada Esportiva, em

São Caetano, no fim de semana. A ação está programada para começar às 10h de sábado e terminar às 10h de domingo, no Ginásio Milton Feijão (Avenida Walter Thomé, 64), no bairro Olímpico. A participação é gratuita e a expectativa é a de que 6.000 pessoas abracem a oportunidade.

Para o dia do ‘sim’

Em tempos de preparativos para o casamento toda ajuda é bem-vinda. Feiras podem ser de grande valia para conseguir descontos importantes e fornecedores interessantes. No domingo (15), o Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, vai sediar mais um workshop para noivas e debutantes, das 14h às 18h, no Salão Nobre. A entrada é gratuita e para receber atendimento personalizado é necessário agendar no 4972-8206.