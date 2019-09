Sabesp e Prefeitura de Santo André anunciam segundo pacote de obras

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/09/2019 | 17:29



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e a Prefeitura de Santo André anunciaram, na tarde desta quarta-feira (11), o segundo pacote de obras na cidade. Com investimento de R$ 17 milhões, as intervenções incluem a instalação de novas adutoras e a ampliação da rede de água. Aproximadamente 332 mil habitantes serão beneficiados.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que este é o segundo de três questões que devem ser melhoradas em até seis anos. “Até dezembro, vamos melhorar a qualidade de distribuição da água, por meio das novas adutoras; até junho de 2020, iremos resolver o problema de regiões que não tem abastecimento, e teremos esgoto 100% tratado em seis anos”, explicou.

Nesta fase, será instalada adutora que irá atender moradores dos arredores dos bairros Vila Vitória e Jardim Miguel Ângelo, cuja obra inicia dia 18. A partir de 2 de outubro, no Parque Miami e Recreio da Borda do Campo haverá duplicação da adutora. O terceiro empreendimento é a implementação de redes de distribuição e ligações de água às residências do Recreio da Borda do Campo.

As obras do primeiro pacote iniciaram no dia 21, com a duplicação de adutora que atende o Parque Erasmo Assunção e outros sete bairros do entorno. Com previsão de término em novembro, Roberval Tavares de Souza, superintendente da Unidade de Negócio Centro da Sabesp, garantiu que 30% do processo já está concluído.

Vale lembrar que o anúncio foi realizado no mesmo dia em que a empresa assume as operações na cidade. “Hoje, 12 mil imóveis já receberam a primeira conta com o nome da Sabesp”, observou Souza.