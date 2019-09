Crítico literário faz palestra hoje em Santo André

Miriam Gimenes



12/09/2019 | 07:56



O professor da Unicamp, teórico e crítico literário Márcio Seligmann estará hoje, a partir das 16, na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo), em Santo André, para palestrar durante a 12ª Jornada de Gandhi em Santo André.

No evento, que começa às 9h30, ele falará sobre Literatura, Artes e Direito na Construção de uma Cultura de Paz. Para tanto vai focar em livros que tratam da ditadura, um da Argentina e, outro, o A Nova Ordem, no Brasil. “Comemoramos há duas semanas os 40 anos da Lei de Anistia, decretada em 1979. Vamos discutir essa memória com relação a esse período da ditadura no País”, adianta. Gratuito.