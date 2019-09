Jorge Aragão se apresenta domingo em São Caetano

Miriam Gimenes



12/09/2019 | 07:27



O cantor, compositor e ex-integrante do grupo Fundo de Quintal Jorge Aragão estará domingo em São Caetano. Ele se apresenta, a partir das 17h, no Santo Graal (Av. Presidente Kennedy, 1.103), no bairro Santa Paula.

O sambista irá apresentar um repertório com diversos sucessos que fazem parte de sua história de mais de 40 anos de carreira. Entre as selecionadas estão canções como Vou Festejar, Coisinha do Pai, Eu e Você Sempre, Enredo do Meu Samba, além das do seu antigo grupo Do Fundo do Nosso Quintal e O Show Tem Que Continuar.

Conhecido entre seus pares como ‘o poeta do samba’, o músico é autor de uma obra permeada pelo acento melódico e pelo lirismo. Seu repertório não se limita a canções românticas, abarcando o orgulho negro, a violência urbana e a própria relação com a música.

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 50, e podem ser adquiridos através do site www.bilheteriaexpress.com.br. O promocional duplo dá direito a mais um ingresso para o show d''Tardinha com Art Popular do dia 22, que será entregue pelo Santo Graal no domingo.