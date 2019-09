11/09/2019 | 16:20



O senador Reguffe (DF) anunciou filiação ao Podemos. Com isso, o partido passa a ter 10 parlamentares no Senado e se torna a segunda maior bancada na Casa - atrás do MDB, que tem 13 senadores. Reguffe estava sem partido desde 2016, quando deixou o PDT.

O Podemos tenta filiar outros senadores. As negociações mais avançadas são com Juíza Selma (PSL-MT) e Flavio Arns (Rede-PR). Conforme o jornal O Estado de S. Paulo publicou na semana passada, a legenda tem abandonado aliados recentes e tenta retomar o figurino "lavajatista" para atrair parlamentares que se dizem da "nova política".