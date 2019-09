Roger Flores, ex de Deborah Secco e Adriane Galisteu, irá se casar com Betina Schmidt no Ceará

11/09/2019 | 16:11



Roger Flores, comentarista esportivo, e Betina Schmidt, ex-jogadora de vôlei, irão subir ao altar após seis anos de relacionamento! Segundo informações do colunista Leo Dias, a cerimônia será realizada na praia de Icaraí, no Ceará, em Fortaleza.

Roger, que teve relacionamentos amplamente exibidos nas mídias com Deborah Secco e Adriane Galisteu, conheceu Betina em 2013; desde lá eles passaram por algumas idas e vindas, causadas principalmente pela distância, uma vez que a jogadora morou por um tempinho nos Estados Unidos. Em julho do ano passado, os dois reataram oficialmente durante uma viagem de férias para as Maldivas com alguns amigos.

Apesar de ambos serem figuras públicas, há muita discrição da relação nas redes sociais.