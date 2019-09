Selton Mello entrega o nome do bebê de Letícia Colin e Michel Melamed

11/09/2019 | 16:11



Ops! Parece que Selton Mello acabou entregando o nome do primeiro filho de Letícia Colin e Michel Melamed. No Instagram, o ator comentou em uma foto da atriz e acabou fazendo a revelação.

Levei o baby para o Altas Horas desse sábado! Altos papos de Baby do Brasil a Padre Fábio de Melo. E Selton Mello (meu futuro filho, Pedro Segundo) também. Não perde!, escreveu a atriz ao publicar foto exibindo o barrigão ao lado de Selton e do apresentador Serginho Groismann.

Foi lindo demais. Que onda Serginho catalizados de boas ondas! Amei te ver e Uri ali com a gente. Destaque para o baby dando uns toques fortes para a vida, respondeu Selton se referido ao filho de Letícia.

Os fãs mais atentos, no entanto, já haviam indicado que a atriz e Melamed haviam escolhido Uri para o nome da criança. Durante o chá de bebê que o casal realizou com Tatá Werneck e Rafa Vitti, Letícia apareceu em algumas fotos com o nome escrito na barriga, como você vê na foto acima.

Vale lembrar que, Selton Mello não foi o único a fazer revelações sobre a gravidez da atriz. Meses atrás, Fábio Assunção foi o responsável por deixar escapar ao público que a atriz e o companheiro estavam à espera de um menino.