Cleiton volta com moral para o Atlético-MG após boas atuações na seleção olímpica

11/09/2019 | 15:35



A disputa de dois amistosos pela seleção brasileira olímpica, formada por jogadores sub-23, aumentou a confiança do goleiro Cleiton. Depois de falhar diante do Corinthians na derrota por 1 a 0, no último dia 1.º, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o arqueiro retornou ao clube com moral após boas atuações diante de Colômbia e Chile.

"Estou muito feliz por ter participado dessa preparação e dos dois amistosos. A seleção brasileira é uma bagagem muito boa, pude aproveitar bastante esse momento e fiquei feliz também pelos dois jogos com vitória", disse Cleiton, autor de duas belas defesas contra os chilenos. Uma delas com o peito, após chute do meio de campo.

"Eu não considero uma defesa ousada. Eu sou assim. Não era para desmerecer o adversário. Eu ia pegar com a mão, mas acabei dominado no peito. Foi instinto. É algo que o treinador também pede. Dominei no peito e saí jogando. São defesas reflexo do meu trabalho também aqui no Atlético-MG", afirmou o jogador, que volta a ser titular no lugar de Wilson, neste domingo, às 11 horas, contra o Internacional, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O veterano Victor, dono da posição, continua em tratamento de uma tendinite no joelho direito.

Na manhã desta quarta-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, o treinador Rodrigo Santana comandou trabalhos técnicos. O atacante Papagaio, com lesão muscular na panturrilha direita, ficou de fora, enquanto que o centroavante Ricardo Oliveira foi liberado mais cedo para resolver assuntos particulares.

O Atlético-MG soma quatro derrotas consecutivas no Brasileirão (para Botafogo, Corinthians, Bahia e Athletico-PR). O último triunfo ocorreu em 10 de agosto sobre o Fluminense. O time soma 27 pontos, em oitavo lugar, 12 atrás do líder Flamengo. São oito vitórias, três empates e sete derrotas.