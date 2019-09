Bruno Lima sofre lesão no joelho direito e desfalca Guarani no restante de 2019

11/09/2019 | 15:20



O temor se transformou em realidade: o zagueiro Bruno Lima rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito e vai precisar passar por uma cirurgia. Com isso, o defensor não atua mais pelo Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B.

O prazo para recuperação gira em torno de seis a nove meses, o que faz com que Bruno Lima tenha condições de retornar aos gramados somente na reta final do Campeonato Paulista de 2020. Seu contrato com o Guarani vai até o dia 30 de abril do ano que vem.

A contusão aconteceu no final do jogo contra o Oeste - derrota por 3 a 2, em Campinas (SP), no último sábado - justamente quando Bruno Lima vivia o seu melhor momento desde que chegou ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Essa era a sua quarta partida seguida como titular sob o comando do técnico interino Thiago Carpini.

Com a baixa de Bruno Lima, a diretoria deve ir atrás de um novo reforço para o sistema defensivo e um nome que voltou a pauta foi o de Bruno Silva, que recentemente retornou ao Vasco por decisão judicial. Neste momento, Diego Giaretta, Ferreira, Luiz Gustavo e o jovem Pedro Moraes são as opções.

Na lanterna da Série B com 19 pontos, o Guarani volta a campo neste sábado contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22.ª rodada.