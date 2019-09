YouTube: Hello Kitty ganha nova série em formato Toy Art

Da Redação, com assessoria



11/09/2019 | 15:18

A Hello Kitty ganhou uma nova série animada que já está disponível no YouTube. Em Hello Kitty Fun, a personagem aparece pela primeira vez em formato Toy Art. Os 16 episódios serão liberados de setembro a dezembro de 2019, uma vez por semana, às quartas-feiras. O conteúdo será lançado simultaneamente em toda a América Latina.

As temáticas de cada roteiro foram propostas para serem capazes de cativar os mais diversos públicos e faixas etárias, mostrando a personagem em situações divertidas que criam identificação com o espectador.

Fernando Metolina, gerente de design da Sanrio do Brasil, conta que a ideia da série Hello Kitty Fun é transmitir diversão. Por isso eles optaram por utilizar um design com conceito gráfico jamais visto em projetos anteriores. A arte tem um estilo manual de traço, com formas mais orgânicas e preenchimentos de cores feitos com brushes (canetas).

“Este conceito permite maior mobilidade para a Hello Kitty, com mais movimentos e expressões. Escolhemos um conceito minimalista, pelo qual não temos uma construção de cenários, mas uma interação entre a personagem e o objeto foco do episódio. Queremos que as pessoas se divirtam e se identifiquem com episódios rápidos e divertidos, mantendo a essência da personagem”, conclui Fernando.

