Como evitar falsas promoções e golpes virtuais na “Semana do Brasil”

Da Redação, com assessoria



11/09/2019 | 15:18

Nas últimas semanas, representantes do governo federal e empresários se reuniram para anunciar a criação da Semana do Brasil. Realizada entre 6 e 15 de setembro, a ação funciona de maneira parecida com a Black Friday, na qual os lojistas do varejo físico e online oferecem produtos com descontos e vantagens especiais.

Mas, para que os consumidores possam aproveitar melhor a data, é preciso ficar atento, pois ao mesmo tempo em que há itens com preços bem acessíveis, existem também falsas promoções e a ação de criminosos virtuais. Pensando nesse cenário, a Promobit – social commerce que reúne as melhores ofertas da internet – e a Konduto – empresa de antifraude para pagamentos online – listaram alguns cuidados para evitar que o consumidor caia em armadilhas e promoções falsas:

Formas de pagamento

“Desconfie de lojas que disponibilizam unicamente boleto bancário como forma de pagamento e não permitem pagamentos por cartão de crédito. Os e-commerces precisam cumprir uma série de exigências legais para poderem receber transações por cartão, um processo que seria extremamente oneroso para um fraudador”, afirma Tom Canabarro, co-fundador da Konduto. O cartão de crédito é sempre muito mais seguro e, em caso de fraude, o cliente tem o respaldo legal para pedir o ressarcimento do valor.

Preços muito abaixo do normal

“O ideal é sempre iniciar a pesquisa dos produtos de interesse dias antes do período de promoção, desta forma você consegue acompanhar as quedas de preço com mais precisão e ver se realmente vale a pena”, conta Fabio Carneiro, Head comercial e co fundador do Promobit.

Medidas de segurança

“O consumidor precisa tomar cuidado com e-mails falsos (phishing), manter um antivírus sempre atualizado no computador e no smartphone, e nunca deve enviar dados sensíveis de cartão de crédito (número, código CVV e validade) por e-mail, chat ou mensagem de texto”, ressalta Canabarro.

Locais de compra

“É importante também estar muito atento ao local onde é realizada a compra. Sites comprovadamente seguros, plataformas que confirmam a veracidade das promoções e também a segurança dos consumidores são os mais indicados. Sabemos que especialmente nessa época surgem diversos endereços eletrônicos que apresentam ofertas “imperdíveis”, e desta forma o consumidor fica mais suscetível a cair em golpes”, comenta Fabio, do Promobit.