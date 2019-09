Esposa de Marcelo de Nóbrega vai parar na UTI após dar à luz trigêmeos

11/09/2019 | 15:11



Como você conferiu, Marcelo de Nóbrega e sua esposa, Lytha Gomes, deram as boas vindas aos filhos trigêmeos na última segunda-feira, dia 9. O parto, no entanto, parece ter contado com algumas complicações.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, Lytha teve uma gravidez de risco e acabou perdendo muito sangue durante o parto, precisando ser levada para a UTI. Além disso, os pequenos, José, Emily e Murilo, também foram internados na Unidade de Tratamento Intensivo.

A esposa de Marcelo já deixou a UTI, mas os bebês ainda seguem internados. Apesar disso, Marcelo garantiu à colunista que os três nasceram com saúde. O parto, que foi cesariana, aconteceu na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo. Tomara que eles logo sejam liberados para irem para casa, né?