Tonico Pereira está afastado das gravações de A Dona de Pedaço por problemas de saúde, entenda!

11/09/2019 | 15:11



Tonico Pereira, que está com seus 71 anos de idade, e atualmente está interpretando o Chico em A Dona do Pedaço, teve que se afastar um pouco das gravações para cuidar da sua própria saúde, segundo a jornalista Fábiola Reipert, da Record.

O ator que é fumante por muito tempo está pela quinta vez com uma pneumonia muito forte. Sempre quando passa por um médico, eles simplesmente indicam para que Tonico largue de uma vez o vício! Uma das vezes que ele deu um grande susto no público e na sua família, claro, foi em 2017 quando teve que desfalcar as gravações de A Força do Querer.

Agora, Tonico tirou realmente um tempo, mesmo que forçado, para cuidar da sua saúde e ainda não tem previsão de retorno para as gravações da novela da Rede Globo. Desejamos que o ator tenha uma grande melhora logo