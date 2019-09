A pedido do Procon, Palmeiras mudará rede no setor de visitantes e dará desconto

11/09/2019 | 13:27



O Palmeiras se comprometeu a fazer alterações no setor de visitantes do estádio Allianz Parque, em São Paulo, após reclamações de falta de visibilidade. Nesta terça-feira, durante o jogo do time contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, representantes do Procon-SP, órgão dos direitos do consumidor, estiveram na arena para fiscalizar o local e se reunir com representantes do clube. Ao final do encontro, ficou definido que para propiciar uma visão mais adequada do campo, a rede de proteção que cerca o setor terá de ser trocada por uma de outro material.

Segundo os representantes do Procon-SP, a rede não bloqueia a visão do jogo, porém atrapalha e impede a visualização completa do gramado. O órgão se reuniu com o Palmeiras e as duas partes concordaram em trocar a tela por uma estrutura com um material mais adequado. O clube também se comprometeu a promover desconto de R$ 20 no preço do ingresso para visitantes.

O motivo da fiscalização foi a recorrente reclamação de falta de visibilidade no setor destinado à torcida visitante na arena, no Gol Sul. Por determinação de segurança da Polícia Militar, o local é cercado por uma proteção para evitar o arremesso de objetos no gramado. Por isso, o Palmeiras instalou diversos materiais para cumprir a determinação, como tela de acrílico e, por último, uma rede.

No mês passado, após o jogo pelo Brasileirão contra o Bahia, alguns torcedores do time nordestino reclamaram que a rede dificultava a visão do campo. A mesma queixa já havia sido realizada neste ano pela torcida do Athletico-PR e em 2017 pela do Atlético-MG, quando até houve um pedido em conjunto para o reembolso dos ingressos pela falta de visibilidade.

Em nota, o Procon-SP afirmou que vai acompanhar o caso e solicitar um desconto ainda maior no preço do ingresso se o problema com a tela não for resolvido. A redução no valor é uma tentativa de compensar financeiramente o desconforto causado pela visibilidade limitada.