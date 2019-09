Tom Cruise já entrou em contato com Katie Holmes para poder reencontrar com a filha, Suri Cruise

11/09/2019 | 13:11



Tom Cruise e sua filha, Suri, foram vistos juntos pelas últimas vez quando ela tinha sete anos de idade. Hoje, a menina, que é fruto do casamento do ator com Katie Holmes, está com 13 anos e sua relação com o pai aparentemente não é das melhores. Apesar disso, segundo fontes da revista In Touch Weekly, Cruise está disposto a mudar isso.

- Acho que já faz tempo que a dor que sentia por Katie deixá-lo se dissipou. Está na hora. Foi comovente e humilhante para Tom quando Katie o deixou. Ele deve ter se sentido enganado [...] ele entrou em contato com Katie e deixou claro que pretende ver Suri novamente.

De acordo com a fonte, o ator tem dez dias por mês para visitar Suri, mas até o presente momento o ator não reivindicou esse direito.

- Tom tem seu mundo de atuação, seu mundo de religião e agora, esperançosamente, Suri mais uma vez fará parte de sua vida. Eu realmente acho que ele quer um relacionamento com ela. No final do dia, Suri tem apenas um pai e esse é Tom, acrescenta a fonte à publicação.

Vale dizer que o afastamento de Tom e Suri se deu na mesma época em que ele começou a se aprofundar na cientologia, religião da qual faz parte.

- Tom não pode receber conselhos espirituais na igreja se ele tiver alguma conexão com Katie, então Suri seria um dano colateral, comentou recentemente a ex-cientologista Samantha Domino ao tabloide The National Enquirer.