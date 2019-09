Após acidente e fratura na coluna, Kevin Hart passará por quatro meses de fisioterapia

11/09/2019 | 13:10



E parece que Kevin Hart ainda passará por um longo tempo de recuperação após o seu grave acidente de carro. Segundo informações do site The Blast, o comediante ficará pelo menos quatro meses sem trabalhar e fazendo uma fisioterapia intensa, que de acordo com fontes, será bastante dolorosa e árdua.

Kevin passou por uma cirurgia após o acidente e o procedimento foi um sucesso. Entretanto, o ator fraturou a sua coluna em três lugares diferentes e precisará de uma assistência médica física intensiva daqui para frente.

Além disso, o artista pode sair muito em breve do hospital. Segundo informações do site TMZ, Kevin esperava que fosse receber alta na última terça-feira, dia 10, mas tudo indica que ele irá oficialmente para casa nesta quarta-feira, dia 11. Vamos torcer para que ele possa descansar no conforto de seu lar, né?