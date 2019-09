Alexandra Martins diz que 'não sonha em ser mãe'

11/09/2019 | 12:36



Alexandra Martins, de 40 anos, falou em entrevista ao Gshow na terça-feira, 10, que não sonha em ser mãe. Casada há quatro anos com Antonio Fagundes, de 70, mas em um relacionamento com ele há doze, a atriz disse ser feliz com a decisão.

"Tenho dois afilhados, dois sobrinhos, acho muito bacana e criança é um barato, mas não quero esse estilo de vida para mim", revelou ela. "Tenho amigas que tiveram filho só porque se casaram, mas acho que colocar alguém bom no mundo para somar e contribuir é uma decisão muito séria. Tenho certeza de que eu seria uma excelente mãe, mas não é meu desejo", justificou.

Alexandra e Antonio Fagundes se conheceram no seriado Carga Pesada, da Globo, em 2007, e hoje atuam juntos na novela das sete Bom Sucesso, na qual ela interpreta Leila, uma enfermeira que cuida de Alberto - personagem de Fagundes. "A gente se conheceu trabalhando. Como vivemos muito nosso trabalho, é natural que isso aconteça e adoramos", disse a atriz, que também já encenou com o marido na peça Baixa Terapia.