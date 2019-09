Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



11/09/2019 | 12:19



PMs (Policias Militares) da 3ª Companhia do 6º Batalhão prenderam em São Caetano, na noite desta terça-feira (11), uma criminosa -- cujo nome não foi divulgado --, por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento pela Avenida Prestes Maia, no Centro, em busca de um casal que estaria realizando roubos no local. Após algumas abordagens, os PMs conseguiram deter esta mulher, que portava uma arma de fogo com numeração suprimida. A infratora foi conduzida ao 1° DP (Centro) de Santo André e foi reconhecida pela vítima, permanecendo à disposição da justiça.