Do Dgabc.com.br



11/09/2019 | 12:03



O prédio do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) , foi alvo de arrastão na manhã desta quarta-feira (11). A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo, através de publicações em suas redes sociais. De acordo com o tucano, a polícia já está investigando o caso. A família do prefeito e demais moradores sofreram perdas materiais, porém, sem danos físicos.

(mais informações em breve)