Procon-SP multa Sky por publicidade enganosa

Da Redação, com assessoria



11/09/2019 | 11:48

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, multou empresa Sky Serviços de Banda Larga Ltda. por publicidade enganosa e outras infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). A multa, no valor de R$ 2.938.318,67, será aplicada mediante processo administrativo.

Ao comercializar o produto “Sky Livre”, entre os anos de 2011 e 2015, a empresa divulgou publicidade informando tratar-se de “a parabólica digital da Sky”, “sem mensalidade”, “disponível em todo o Brasil” e ressaltando a transmissão dos canais digitais de emissoras de TV sem deixar claro que a possibilidade de conversão do sinal analógico para digital seria temporária. Isso porque, por medida do Governo Federal, a recepção do sinal analógico seria descontinuada e os mencionados canais de TV aberta teriam acesso gratuito aos consumidores que dispunham de aparelhos com conversores acoplados.

Na divulgação e publicidade do “Sky Livre”, a empresa não deu destaque à condição temporária do serviço oferecido, de forma clara, ostensiva e em caracteres legíveis. Dessa maneira, não permitiu que os consumidores pudessem compreender as informações, condições e características do produto/serviço comercializado.

Além disso, em 2018 a empresa efetuou cobrança de taxas de licenciamento do software, da segurança de acesso e de locação de equipamento opcional (ponto adicional). O que foi considerado como prática abusiva.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga