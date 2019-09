Ex-BBB trans Ariadna Arantes revela affair com Théo Becker no passado: Me pagou

11/09/2019 | 10:10



A ex-BBB trans Ariadna Arantes causou polêmica nas redes sociais na última terça-feira, dia 10, ao afirmar que ficou com Théo Becker, ex-participante de A Fazenda, no passado.

- Coisa engraçada Theo Becker falar um negócio desses na mídia, mas vivia se esfregando com Patricia Araújo. Que coisa, né. Coisa feia! Inclusive me pagou! Anos atrás, antes de Big Brother, na Barra da Tijuca! Vamos deixar de hipocrisia hein. O mundo tá cheio de prostituta porque tá cheio de gente que nem você que paga!, disse Ariadna em seus Stories.

Ela ficou indignada depois que Théo comentou em publicação de Regina Duarte sobre livro de HQ que contém ilustração de beijo entre dois homens. Para quem não se lembra, o livro foi alvo de polêmicas depois que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou recolher os exemplares na Bienal do Rio de Janeiro.

Destruindo a família! Serão todos garotos de programa e prostitutas, escreveu Théo sobre as pessoas que compram a publicação.

Théo Becker reagiu aos comentários de Ariadna e escreveu em seu Instagram:

Um absurdo o que foram capazes de inventar ao meus respeito. Ataque pesado de que me relacionei com uma prostituta trans quando era novo. Eu conto nos dedos as vezes que me senti só e um dia, infelizmente, procurei companhia de mulheres profissionais, agora eu disse: mulheres, e não travestis ou homens. Lamento, mas não sou chegado. No mínimo, uma infeliz e oportunista querendo aparecer ou no máximo pode ter estado em alguma festa no mesmo teto que eu, sem que eu nem tenha percebido. Mas caso? Ou se relacionado comigo? Por favor, aí já é demais para nós. Devia ter feito uma fotinho. Sonhou e terá que provar, disse o ator.

Ariadna rebateu:

Eu não tenho como provar, mas engraçado que até saber há quanto tempo foi ele disse, mas não foi há 11 anos, foi há dez anos. Foi em um apartamento na barra da Tijuca. Tinha até o baú da Fazenda. Ali eu entendi quem era porque eu nem tinha me ligado. Quando você assume que esteve carente e que procurou mulheres você tá assinando que você pagou sim! E eu já tinha passado pela minha transição e não tinha como saber o contrário. Minha intenção não é aparecer em cima de alguém que nada tem a oferecer e é até um mico pra mim. O que me deixa indignada é a hipocrisia das pessoas que pagaram e depois sai por ai falando que quem tiver acesso ao HQ vai ser profissional do sexo, Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros! História encerrada.. quer processar manda o processo para a Itália. vou responder como cidadã italiana

, finalizou.