11/09/2019 | 10:03



O governo do México planeja dar à estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) uma injeção de capital de US$ 5 bilhões para reduzir a dívida e ajudar a estabilizar as finanças da companhia, disse nesta quarta-feira o Ministério das Finanças do país.

Segundo a pasta, a injeção de capital será financiada com ativos do Tesouro e não terá impacto sobre a dívida do setor público.

A Pemex disse que usará o dinheiro para o pré-pagamento de bônus com vencimento entre 2020 e 2023 e que também planeja emitir bônus com maturação em sete, 10 e 30 anos para refinanciar a dívida de curto prazo.