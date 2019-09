Land Rover apresenta novo Defender e confirma lançamento no Brasil em 2020

Leo Alves



Três anos depois do fim do modelo clássico, o Land Rover Defender está de volta. Reformulado por completo, o jipe foi revelado pela marca britânica durante o Salão de Frankfurt e já está confirmado para o Brasil. Ele vai desembarcar nas terras tupiniquins em 2020, mas ainda não se sabe quais versões e carrocerias serão vendidas no mercado nacional.

Novo Defender: novidades

Se antes o utilitário tinha um visual parrudo e sem linhas sofisticadas, agora o Defender segue a filosofia atual da Land Rover. A silhueta quadrada, as caixas de rodas largas e o estepe na tampa traseira, entretanto, foram conservados na nova geração.

O jipe terá quatro versões: S, SE, HSE e X, além da First Edition, de lançamento. Todas estão disponíveis com duas (90) ou quatro portas (110).

Motorização

O novo Defender pode ser equipado com até quatro motores, incluindo uma opção híbrida, que usa o motor P400 a gasolina aliado a outro elétrico, com 400 cv ao todo. Este modelo é capaz de rodar somente com o propulsor movido a eletricidade, mas a autonomia não foi revelada.

Além dela, o Defender é equipado com a opção de motor a gasolina: P300 Turbo twin-scrool de 2.0 litros e quatro cilindros, capaz de levar o modelo da imobilidade aos 100 km/h em apenas 8,1 segundos.

Outro motor a gasolina disponível na linha Defender é o P400 MHEV, um 3.0 de seis cilindros que conta com um sistema de turbocompressor twin-scrool convencional, aliado a uma bateria de 48V com um cinto integrado de partida em substituição ao alternador.

O sistema desenvolve 400 cv de potência e 56,08 kgfm de torque. Uma bateria de 48V que armazena a energia cinética gerada pelas frenagens do modelo e auxilia o motor a gasolina em situações de trânsito ou off road intenso.

O modelo ainda conta com duas opções de motores a Diesel, a D200 ou D240, ambas com quatro cilindros e 2.0 litros, com tecnologia de twin turbo sequencial que oferecem 43,84 kgfm de torque cada, e desenvolvem 200 e 240 cv, respectivamente.

Toda a linha Defender é equipada com sistema de transmissão ZF automática de oito velocidades com duas velocidades – normal e reduzida – produzida para proporcionar extrema força em situações de reboque ou fora de estrada.

