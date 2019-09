11/09/2019 | 09:09



O Ministério da Economia reforçou o orçamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) com um crédito suplementar de R$ 428 mil para prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). Para garantir o crédito ao Meio Ambiente, que será usado pelo Ibama, a Economia cancelou recurso de mesmo valor do Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC) que honraria operações de financiamento a micro, pequenas e médias empresas.