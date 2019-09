Testamos: SEMP GO!5e é voltado para quem está entrando no mundo dos smartphones

Bianca Bellucci



11/09/2019 | 08:18

SEMP, TCL e Toshiba são marcas mais conhecidas por seus televisores. Até agora. Isso porque as três passaram a fabricar celulares, usando a tecnologia da antiga Alcatel, que deixou de atuar no Brasil. O mais interessante, porém, é que o conglomerado aposta em aparelhos mais acessíveis ao público – o que significa que as funções também são mais limitadas.

O SEMP GO!5e, por exemplo, é um modelo com o atrativo preço de R$ 549. Vem com sensor biométrico e um bom conjunto de câmeras. De forma geral, ele se mostra bem cumpridor para um público que está tendo seu primeiro contato com um smartphone e não vai exigir tanto do eletrônico.

Raio-X

Nome: SEMP GO!5e

Sistema operacional: Android Oreo 8.1

Tela: 5,5 polegadas

Armazenamento: 16 GB

Memória RAM: 1 GB

Processador: Quad-Core de 1.4 GHz

Câmeras: 13 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal)

Dimensões (LxAxP): 7,25 x 14,8 x 0,97 cm

Peso: 158 gramas

O que anima: preço amigável, bom desempenho, tela com cores bonitas, bom conjunto de câmeras

O que decepciona: áudio ruim, não é voltado para todos os públicos

Preço: R$ 549

Site oficial: http://bit.ly/2kqPbeR



Desempenho e aplicativos lite

Como o SEMP GO!5e não tem uma tecnologia tão potente (1 GB de memória RAM e processador Quad-Core de 1.4 GHz), a marca foi esperta ao instalar poucos aplicativos. E a maioria é do tipo lite, que não exige tanta performance e funciona em conexões lentas – clique aqui e saiba mais sobre o recurso. Entre os apps estão: Facebook Lite e YouTube Go.

Em relação ao desempenho do touch, o SEMP GO!5e responde bem aos comandos. Durante os testes do 33Giga, dois jogos que dependem bastante do toque não travaram durante as partidas. São eles: Subway Surf e Tomb of the Mask.

Quando o assunto é bateria, ela é cumpridora. Um filme de 1h30min, por exemplo, consumiu 20% da carga. Na hora de carregá-lo, é possível fazer com a ajuda de um cabo USB conectado a um eletrônico ou via tomada com o carregador. Vale ressaltar que são dois acessórios diferentes. Isso porque o carregador é daqueles antigos, que já vem com o fio acoplado.

Ainda sobre a bateria, não é necessário deixar o celular muito tempo plugado para recuperar boa parte dela. Nos testes do 33Giga, uma hora de tomada resgatou 40% da carga.

Recursos multimídia

Quem é fã de captar os momentos do dia e dia e compartilhar tudo nas redes sociais, vai encontrar um bom conjunto de câmeras no SEMP GO!5e. Tanto a principal de 13 megapixels como a frontal de 8 megapixels entregam imagens nítidas e coloridas.

Já os usuários que gostam de assistir a vídeos no celular terão 5,5 polegadas com cores vibrantes. O clipe recheado de luzes neon de Carousel, de Melanie Martinez, mostrou todo seu potencial. Só vale se atentar ao brilho. O celular não tem o ajuste automático – o que pode incomodar ter que ficar regulando a intensidade.

Outro probleminha é em relação ao áudio. No estéreo, o som fica estourado e não tem boa qualidade. A música Bad Guy, de Billie Eilish, perdeu todas suas batidas características. E se você decidir usar o fone de ouvido que vem no kit, a performance não melhora. O áudio fica com eco.

Design básico

O design do SEMP GO!5e é bem simples. Disponível nas cores preto e dourado, a parte da frente tem bordas grossas ao redor da tela. A carcaça é feita de plástico e tem um toque acetinado. O kit acompanha uma capinha transparente e uma película.

Para todos os públicos?

Talvez o maior ponto negativo do SEMP GO!5e está no fato de que o celular não atende a todos os públicos. Usuários mais avançados podem achar o modelo ultrapassado, com sua bateria avulsa e carregador antigo, além da necessidade de rodar aplicativos lite.

Sendo assim, só vale comprá-lo se você teve pouco ou nenhum contato com smartphones anteriormente e usará o aparelho para tarefas cotidianas – nada que necessite de muita potência.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira os outros testes feitos pela equipe do 33Giga: